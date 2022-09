Złapali Macierewicza w Sejmie. Bardzo nerwowa reakcja

Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz dopytywany był we wtorek w Sejmie o to, dlaczego część ustaleń na temat katastrofy w Smoleńsku, ostatecznie nie znalazło się w raporcie podkomisji smoleńskiej. - Niech pan nie kłamie przy wszystkich, to nieprzyzwoite - stwierdził polityk, odpowiadając na pytanie reportera TVN24 Radomira Wita.