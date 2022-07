Rapira T-12 w akcji. Rosjanie ukryli się pod daszkiem, myśleli, że ich nie widać

To kolejny sukces Ukraińców, którzy każdego dnia pozbawiają rosyjską armię cennego sprzętu. Tym razem wojska agresora straciły transporter opancerzony MT-LB. Spektakularny moment ataku zarejestrowały kamery drona. Do zasadzki doszło obwodzie chersońskim. Rosjanie chcieli ukryć swój sprzęt, transporter MT-LB znalazł się pod zadaszeniem. Dzięki zaawansowanym dronom, z których korzysta armia ukraińska, przed tamtejszym wojskiem nic się nie ukryje. Dron z ogromnej wysokości namierzył transporter. Do ataku wykorzystano armatę Rapira T-12 kal. 100 mm. Wystarczył jeden celny pocisk. Wideo z momentu uderzenia opublikował w social mediach profil Ukraine Weapons Tracker, który regularnie publikuje nagrania z frontu, dokumentując sukcesy ukraińskiej armii. Rapira T-12 to broń przeciwpancerna produkcji radzieckiej. Ta gładkolufowa armata jest używana od lat 60. XX wieku. Zazwyczaj obsługuje ją sześciu żołnierzy. Ukraina dysponowała ok. 500 sztukami armat Rapira, część z nich to wersje zmodernizowane.