Raman Pratasiewicz na konferencji w Mińsku: Wszystko jest ze mną w porządku

Dodał też, że media, dziennikarze oraz przedstawiciele opozycji wykorzystują jego rodziców i manipulują nimi, robiąc z nich "zakładników". - Nie wierzę w to wszystko, co pan mówi. Współczuję panu, tak jak współczuje panu wielu ludzi, wielu kolegów dziennikarzy. Proszę się trzymać i po prostu to przeżyć - powiedziała obecna na briefingu dziennikarka Taccjana Karawiankowa do występującego tam Pratasiewicza.