Białoruski sąd rozpatrzy skargę na zatrzymanie Sofii Sapiegi

Media nieoficjalnie piszą o zarzutach, wynikających z trzech artykułów karnych. Chodzi o rzekome wzywanie do masowych zamieszek, organizację działań naruszających porządek publiczny i podżeganie do nienawiści na tle społecznym. Zdaniem białoruskiej władzy Sofia Sapiega miała być administratorką kanału, za pośrednictwem którego ujawniono dane funkcjonariuszy struktur siłowych. Prorządowe media opublikowały nagranie, w którym 23-latka ma "przyznawać się" do zarządzania tym kanałem.