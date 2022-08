Rakiety w pobliżu Litwy. "Rosja zawsze stanowi zagrożenie"

Rosjanie jak dotąd kilkukrotnie użyli pocisków Kindżał podczas wojny w Ukrainie. Mowa o rakietach, których zasięg szacuje się na ok. 2 tys. km. Ponadto lecą one z 10-krotną szybkością dźwięku, przez co trudno je przechwycić. Nawet dowództwo armii ukraińskiej przyznaje, że nie dysponuje obecnie na tyle zaawansowaną obroną przeciwlotniczą, aby skutecznie przeciwstawiać się Kindżałom.