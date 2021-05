Rakietowe ataki w Izraelu. Wstrząsająca relacja Polki

"Dzieci w ręce i biegiem do schronu... ups... ale my nie mamy schronu... godzinę spędziliśmy na korytarzu. Ktoś wyskoczył w szlafroku, matka z dzieckiem w ręczniku na rękach. Pewnie wybiegli spod prysznica. Ja akurat usypiałam małą. Adam się kłóci, że nie założy butów. Zaczyna płakać. Z dyskusji poza wyjącą syreną wytrąca nas wybuch. Jeden za drugim. Bum... bum... ktoś tłumaczy, że tak brzmi Żelazna Kopuła. Jak uderza w ziemię, to słychać inaczej" - pisze autorka bloga.