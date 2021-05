Rakietowe ataki. "Roztrzęsienie, pobudzenie, lęk, rozbicie". Relacja Polek mieszkających w Izraelu

"Drżące ściany i wszechobecny lęk"

W jej budynku nie ma akurat wybudowanej specjalnej instalacji do obrony przeciwrakietowej. - U nas wyglądało to tak, że po prostu wchodziliśmy na klatkę schodową, by przeczekać. Tam zgromadzeni nasłuchiwaliśmy wybuchów, wyły syreny, a do tego trzęsły się ściany, co jeszcze bardziej potęgowało strach - ocenia Karolina Przewrocka-Aderet.