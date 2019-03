Rajd dyrektora TPN po Warszawie. Stracił prawo jazdy

Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego stracił prawo jazdy podczas wyjazdu służbowego do Warszawy. Przyrodnik przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h.

- Doszło do tego w nocy po całodniowym wyjeździe służbowym - mówi Szymon Ziobrowski "Tygodnikowi Podhalańskiemu". Wyjaśnia, że myślał, że znajduje się już na trasie ekspresowej na wyjeździe ze stolicy. Mimo to przyznał się do winy i zgodził na karę zaproponowaną przez drogówkę.