Wideo Najnowsze mateusz morawiecki + 3 oświadczenie majątkowepatryk jakiRafał Trzaskowski oprac. Krystian Winogrodzki 22 min. temu Rafał Trzaskowski wzywa premiera do reakcji. Patryk Jaki: Mateusz Morawiecki nie ma nic do ukrycia Rafał Trzaskowski złożył oświadczenie majątkowe i zaapelował, aby premier i minister zdrowia poszli jego przykładem. - To, że ma taką możliwość,... Rozwiń pana kontrkandydaci rywal w wybora … Rozwiń Transkrypcja: pana kontrkandydaci rywal w wyborach na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski to także też osoba która chce się ubiegać o stanowisko prezydenta i dzisiaj on razem z żoną złożył oświadczenie majątkowe zasugerowała że żony także premiera morawieckiego czy też ministra szumowskiego chodzi Nie ma jeszcze ustawy powinny takie oświadczenia majątkowe złożyć pytanie czy Pana zdaniem właśnie powinny to zrobić wzorem Rafała Trzaskowski i jego żony To znaczy pamiętajmy że w Polsce mamy obowiązywać w Polsce przede wszystkim mamy prawo albo i wszyscy powinni działać w którym sprawa to że w ogóle mamy Rafał Trzaskowski ma możliwość składania takiego oświadczenia to jest dzięki naszemu środowisku które już chyba na początku lat 2000 przygotował ogóle taką ustawę która pozwalała w ogóle zarzucił kieszeni polityków Oczywiście jakby to jest tak że pamiętacie państwo że Rafał Trzaskowski również wyrządził z platformą obywatelską wiele lat i nic z tym zakresie nie dlatego ja uważam tak pan Mateusz morawiecki premier morawiecki nie ma nic do ukrycia oczywiście pozostaje pytanie Jak daleko są takie rodzinne przejrzane Nie nie mają nic do ukrycia bo jeżeli nie no powinny tworzyć takie oświadczenie na pewno nie mają nic do ukrycia bo pamiętacie państwo że ich dochody również są badane na przykład przez Urząd Skarbowy a szkolnego Czy liście jest to kontrowersyjne jeżeli zaczniemy mówić w dalszych urodzinach dlatego państwo że miałem już mam rodzinę osób mnie nigdy nie były zaangażowane z polityką nie chcę nic nie mieć nic wspólnego z polityką i angażowanie ma siłę No byłoby uważam że granicą dość z tym bardziej że państwo przypominam że chyba Donald Tusk jednokrotnie deklarował żeby był daleko w jego rodzinę nie ingerować tak samo jak wielu polityka nieużywane to nie chodzi o rodzinę to chodzi o to chodzi o to że dzisiaj to jak nie ujawniać się części swojego majątku jest sprawienie że mamy rozdzielność majątkową z żoną i Udajemy że tych pieniędzy nie mamy a ona de facto jest w naszym naszym posiadaniu tylko zapisana na żoną to nie jest uczciwe rozwiązanie Jeśli pan mówi że takie rozwiązania ujawniające majątki polityków wyprowadziliscie to może dzisiaj w związku z tymi zmianami tym że część osób obchodzić te przepisy Trzeba byłoby te przepisy doprecyzować aktorzy ja jestem otwarty ja nie znam szczegółów dotyczących tego co robi pan premier morawiecki ale jak to proszę nie sugerować że jest mi z niezgodnego z prawem dlatego żeby wziąć majątkowa jest również zgodna z prawem i pan premier morawiecki składa oświadczenia majątkowe każdy z państwa może jest sprawdzić A jeżeli jest ktoś z rodziny który nie jest aktywnym politykiem to również jego Świadczenia są sprawdzane przez dużą dlatego wszystko na to zgodne z prawem to czy to oczywiście otwartą pozostaje pytanie czy chcemy przesunąć tą granicę jeżeli chodzi o rodzinę niezaangażowane mamy przesuwał czy nie jestem otwarty tam Pana jako polityka pytam Pana jako polityka pan był przez o tym goręczynie To zależy tutaj już akurat Diabeł tkwi w szczegółach tak czy nie To jest naprawdę proste pytanie albo ujawniamy albo ukrywamy proste pytanie to nie ma szczegółów nie to nie jest Nie to nie pytanie bo jeżeli nie sposoby pani bo to jest bardzo wiele Zależałoby od szczegółów i od tego czy państwo co chcielibyście to widać również do sięgnięcia do rodziny to tam nigdy nie pytam o małżonki to ewentualnie ewentualnie męża ewentualnie kogo ewentualnie męża Przepraszam najmocniej ale zależało tak wyglądać A dobrze no jak powiem jeszcze raz wszystko zależało od tego strzygł wiemy dokładnie jak wyglądasz To tylko to co I od kiedy miałbyś dokładnie ujawniane także nie nauczy granicy