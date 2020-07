Rafał Trzaskowski spotka się z Andrzejem Dudą. Prezydent Warszawy chce deklaracja od głowy państwa

Spotkanie Trzaskowski-Duda. Mocne zarzuty wobec TVP

Spotkanie Trzaskowski-Duda. "To dla prezydenta niepowtarzalna szansa"

Jak dodał, druga kadencja Andrzeja Dudy, to "niepowtarzalna szansa na bycie prezydentem wszystkich Polaków". - Ja nie chcę stawiać warunków, ale mam nadzieję, że prezydent rozumie to, że ma jedyną szansę na to, by ta druga kadencja była zupełnie inna. Liczę na to, że stanie na wysokości zadania - zaznaczył.