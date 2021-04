Rafał Trzaskowski o przyspieszonych wyborach. Wraca pomysł ruchu Wspólna Polska

Prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News nie wykluczył, że może dojść do przedterminowych wyborów, bo w koalicji Zjednoczonej Prawicy jest co raz więcej konfliktów. - Oczywiście wszyscy, którzy znają prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego wiedzą, że będzie chciał dalej rządzić. Jednak trzeba być przygotowanym na każdy wariant - stwierdził Trzaskowski.

- Bardzo wielu liderów opozycji funkcjonuje w scenariuszu, że wybory odbędą się za dwa lata. Dlatego tej konkurencji jest całkiem sporo, nawet przejmowania sobie wzajemnie posłów, co obserwujemy z pewnym zaniepokojeniem. Mam nadzieję, że jeżeli scenariusz się uprawdopodobni, to wszyscy wykażą się dojrzałością i to porozumienie zostanie zawarte znacznie szybciej - mówił Trzaskowski w Polsat News zaznaczając, że już teraz opozycja jest gotowa na przyspieszone wybory.