Mirosław Suchoń przechodzi z Koalicji Obywatelskiej do partii Hołowni

Hołownia mówił podczas konferencji w Sejmie, że Suchoń to doświadczony polityk. - Poseł niezwykle wysoko oceniany, poseł niezwykle pracowity, oddany misji, którą powierzyli mu obywatele - wymieniał.

- To człowiek, który w naszym ruchu zajmie się jednym z najważniejszych filarów troski o jakoś usług publicznych, a więc transportem - zaznaczył Hołownia.

Komentarze po artykule WP. Kaczyński przyjrzy się sprawie? Radosław Fogiel odpowiada

Podkreślił też, że do jego partii przyjmowane są tylko te osoby, "co do których jest pewność", że pomogą wygrać najbliższe wybory