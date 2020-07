WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze janina ochojska + 2 wybory prezydenckieRafał Trzaskowski oprac. Radosław Opas 1 godzinę temu Rafał Trzaskowski krytykowany. Radosław Fogiel: Większość obietnic, które złożył, nie została dotrzymana II tura wyborów prezydenckich 2020 już w niedzielę. W czwartek zawrzało w sieci, po tym, jak europosłanka Janina Ochojska opublikowała wpis,... Rozwiń i to stawiamy kropkę w tym zdaniu … Rozwiń Transkrypcja: i to stawiamy kropkę w tym zdaniu przed godziną organizował pan z posłem bielanem konferencję w sprawie karty lgbt pytając i wzywając Rafała trzaskowskiego do deklaracji czy chciałbym ją wprowadzić terenie całego kraju już jest odpowiedź i ta odpowiedź była kilka godzin temu bo te sprawę pytaliśmy naszym porannym programie Borysa budkę który powiedział że nie ma takich planów Jednocześnie powiedział że Janina Ochojska nie jest członkiem ani platformy ani koalicji rzeczywiście organizowaliśmy przed chwilą z panem rzecznikiem Bielany konferencję za 20 minut organizujemy kolejną Zapraszamy wszystkich zainteresowanych redaktorze na naszym prawem jest dowiadywać się na jeżeli osoba która została i o czym bądź zła odpowiedź jak pan na taką odpowiedź reaguje Borys Budka mówi Nie ma takiego tematu nie ma takich planów nie ma tego w programie mogę tak już Dziękuję panie dyrektorze Rozumiem że Borys Budka próbuję gasić pożar bo tym się zajmuje przez całą kampanię większość Platformy Obywatelskiej to znaczy albo gaszeniem pożarów albo udawaniem że Rafał Trzaskowski nie myśli tego co myśli albo nie był tym na Kim był albo nie głosował za tym temu za czym głosował więc no trochę współczuję Borysowi budce tej tej roli no ale takie kandydata postanowił wskazać No ale jeżeli Pani Janik no nie nie nagrywa No jej słów twoje kiedy kandydowała z Platformy Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego zasiada w ławach z posłami partii Rafała trzaskowskiego jest autorytetem w wielu dziedzinach bo na pewno jest autorytetem jeśli chodzi o pomoc humanitarną ale politycy Platformy Obywatelskiej przedstawiają jako autorytet innych dziedzinach No ja nie mam powodów żeby wątpić szczerość czy pani Janiny ochojskiej o Jeżeli pan Borys Budka zarzuca kłamstwo pani Janiny ochojskiej to myślę że państwo to między sobą rozstrzygnąć Ale ja mam wszelkie powody ku temu żeby być zaniepokojony tym takim taką informację Ale tego typu działania z których wynikało a później mogła wynikać dyskryminacja przedsiębiorców w Warszawie Rafał Trzaskowski już podejmował czyli w ogóle nie wierzy pan w deklaracje Borysa budki wybory zgódka nie wierzy w deklaracje pani Janiny ochojskiej ja wolałbym nie wchodzić w ten spór między nimi oni mogą to sobie w ramach Platformy Obywatelskiej że jest tak że ja nie może mieć swoje oczekiwania w stosunku do kandydata na Ale to nie są oczekiwania No panie redaktorze ale pan widział tego tu i tam możemy go wyświetlić tam jest napisane że go widziałem ale to nie jest deklaracja rada wyświetlonego Jeżeli byłaby taka możliwość ale która Dlaczego głosuje Panie redaktorze Bardzo proszę że jeżeli mamy taką możliwość to wyświetlimy ten to idź bo te nie są niczyje oczekiwania to jest informacja Janiny ochojskiej dlaczego było Rafała trzaskowskiego od Ale jeśli mogę to panie panie redaktorze bo bardzo niewygodnie się rozmawia kiedy sobie wchodzimy na słowo jest przyjemnością posłucham pana redaktora ale później bym prosił żebym chociaż dwa trzy zdania w swobodnie powiedzieć panie poszedł Daniel powiedzieć dwa-trzy zdania nawet więcej niestety są takie a nie inne warunki że rozmawiamy ze sobą przez łącza to nie jest konferencja na której można w nieskończoność opowiadać czasami trzeba zmierzyć się z pytaniami które mogą być mniej lub bardziej wygodne to wracam do tego Borysa budki doskonale to rozumiem ale chciałbym żeby pan redaktor po zadaniu swoich pytań był skłonny zmierzyć się z moją odpowiedzią mniej lub bardziej wygodną również bo myślę na równowaga jest dobra dla naszych widzów więc powiem po raz pierwszy ale mam nadzieję że tym razem uda mi się to dokończyć wpis pani Janiny ochojskiej nie jej oczekiwań wobec Rafała trzaskowskiego ona mówi że głosuję na Rafała trzaskowskiego ponieważ wprowadzi w całej Polsce kartę lgbt Plus tak jak w Warszawie a nie wocial idąc tym tokiem rozumowania nawet jakby Rafał Trzaskowski teraz wyszedł na konferencji i powiedział że nie wprowadzi tej karty to pan mógłby powiedzieć że Janina Ochojska autorytet i osoba którą trzeba mówi że on tą kartę w prowadzi i tak można by cały dzień się przerzucać takimi właśnie oskarżeniami nie jest moją winą że kandydat Platformy Obywatelskiej jest osobą skrajnie niewiarygodną zmienia zdanie W każdym możliwym temacie pytanie o swoją obecność w sejmie Zawsze też był posłem i są stare zdjęcia pytany o głosowanie na obniżenie wieku emerytalnego bo twierdzi że jest teraz wielkim zwolennikiem niskiego wieku emerytalnego twierdzi że nich głosował nad że nie ma głosował głosował przeciw temu obniżeniu większości objectifs złożył mieszkańcom Warszawy nie została dotrzymana Chociażby tak wydawałoby się trivial 100 zł dopłaty dla każdego ucznia na zajęcia pozalekcyjne w Warszawie to obiecał Rafał Trzaskowski wie pan panie redaktorze Ilu uczniów który zobaczyła te 100 zł zero No taka sama jest również wiarygodność Rafała trzaskowskiego zero pani poszła zmieniony wątek Gdzie się podział premier Mateusz morawiecki Dlaczego nie ma posiedzeniu rządu pana premiera widziałem przed chwilą w transmisji telewizyjnej jest ze spotkania w Polsce ale jako premier czy był jako Poseł Prawa i Sprawiedliwości Który z Duda czy był jako po prostu człowiek który jest na wiecu inspira Andrzeja Dudę W jakiej roli będzie niestety niestety niestety przechodziłem tylko koło telewizora więc nie wiele panu pewnej odpowiedzi Ale z pewnością Centrum Informacyjne rządu i Rzecznik rządu służy takimi informacjami