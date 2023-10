Rafał Trzaskowski chwali PiS. "Jedna z niewielu rzeczy"

Prezydent Warszawy został zapytany przez WP o to, jak rozwój techniki pomaga w polityce. - Czasem pomaga w demokracji – odpowiada Rafał Trzaskowski. - Jak widać, jedną z niewielu rzeczy, które PiS zrobił dobrze, to była cyfryzacja procesu wyborczego, bo dzięki temu łatwiej można się było rejestrować do wyborów, nawet jeżeli się mieszkało poza miejscem gdzie chciało się głosować. I to też przyczyniło się do tej wielkiej frekwencji - dodał prezydent Warszawy.