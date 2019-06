Rafał B. brutalnie zabił psa. Nowy wątek. Prokuratura sprawdzi jego związek z kłusownictwem

Zabił psa. Przejechał po nim kilka razy samochodem, a nagranie umieścił na profilu społecznościowym. W sieci krążą też zdjęcia, na których, jak twierdzą internauci, pozuje z martwymi dzikami. Jak ustaliliśmy, Rafał B. nie jest myśliwym. Jeśli używał broni na polowaniach, może trafić za kratki na dłużej niż 5 lat.

Nagranie, na którym widać, jak Rafał B. zabija psa, otrzymała i pokazała Fundacja "Oleśnickie Bidy". Wcześniej miał je opublikować na swoim profilu na Facebooku sam sprawca. Na filmie widać biały samochód, który podjeżdża do psa. - Podnoś się! Podnoś się! - krzyczy kierowca. Najeżdża na psa i zatrzymuje się, gdy staje na nim. - Co ci k...? Co ci? Jak chodzić nie umiesz to masz teraz - klnie kierowca.

Mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał zarzuty zabicia psa ze szczególnym okrucieństwem, przyznał się do winy i trafił na trzy miesiące do więzienia. Podejrzanemu za grozi pięć lat pozbawienia wolności.

Spytaliśmy Polski Związek Łowiecki o to, czy Rafał B. jest myśliwym. Otrzymaliśmy następującą odpowiedź: "Zarząd Okręgowy PZŁ we Wrocławiu informuje, że Rafał B. nie figuruje w rejestrze członków Polskiego Związku Łowieckiego". Oznacza to, że nie jest myśliwym i nie może polować na zwierzęta. - Jeśli używa broni, to uprawia kłusownictwo - mówi WP Roman Rycombel, łowczy okręgowy z Zarządu Okręgowego we Wrocławiu.