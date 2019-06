21-latek przejechał psa autem. Jest areszt tymczasowy dla mężczyzny

Kierowca spod Sycowa, który przejechał samochodem psa, najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Do sądu trafił wniosek w tej sprawie. Wcześniej Rafał B. usłyszał zarzuty za zabicia psa ze szczególnym okrucieństwem.

W poniedziałek mężczyzna usłyszał zarzut zabicia psa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu za to pięć lat więzienia. Jak podaje portal olesnica.naszemiasto.pl we wtorek podejrzany został przewieziony do prokuratury na posiedzenie sądu. Prokuratura Rejonowa skierowała do sądu wniosek o areszt tymczasowy dla 21-latka. Sędzia zdecydował, że Rafał B. spędzi w areszcie najbliższe trzy miesiące.