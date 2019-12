WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze krystyna pawłowicz + 3 radosław sikorskistanisław piotrowicztłit Natalia Durman 44 min. temu Radosław Sikorski o Krystynie Pawłowicz i Stanisławie Piotrowiczu: nacjonalistka i komuch Andrzej Duda przyjął ślubowanie od trzech nowych sędziów TK, m.in. Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza. Pawłowicz zwróciła na TT... Rozwiń To jest wpis Krystyny Pawłowicz. " … Rozwiń Transkrypcja: To jest wpis Krystyny Pawłowicz. "Dziś," - czyli wczoraj to było, pojawił się wpis - "5 grudnia po południu w rocznicę urodzin Marszałka Piłsudzkiego, więc w Belwederze. Prezydent Duda przyjął ślubowanie od wskazanych przez Sejm trzech nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Było ważne przemówienie prezydenta na temat wymiaru sprawiedliwości. Były media i błysk fleszy. A teraz służba Polsce. No podpierając się... podpieranie się Piłsudskim dla tak wątpliwej procedury to duża bezczelność. Pani minister, pani... Pani była profesor uczelniana, bo przypomnę została wywalona z Uniwersytetu w Ostrołęce. Za jakieś skandaliczne wypowiedzi na temat niepełnosprawnego, bodajże. No moim zdaniem, jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego w sensie krawieckim. Co to znaczy? No może sobie zamówić teraz togę i założyć, chyba biret to się nazywa, tak? Równie dobrze może sobie uszyć sutannę... Czy, czy być pilotem F16. Bo ustawa mówi, że sędziowie przechodzą w stan spoczynku w wieku 65 lat, a ona ma więcej. Więc, mnie się zdaje, że ta cała procedura jest obarczona, dyskwalifikującą wadą prawną. To dlatego w takim razie do tej pory nie mamy żadnych zdjęć? Dziennikarze nie zostali wpuszczeni? Mam wrażenie, że prezydent nie jest dumny z tego, co zrobił. Że jak są sędziowie powołani przez Sejm, w którym opozycja ma większość, to on sobie wybiera, którzy mu się podobają, a którzy nie. A tutaj mówi, ja jestem tylko notariuszem i zróbmy to po cichu. No to pokazuje, że nawet on uważa to za hucpę. A na pewno jest to odarcie Trybunału Konstytucyjnego z jakiejkolwiek wiarygodności. Ale to w takim razie, dlaczego prezydent nie chce się do tego publicznie przyznawać? No bo jest kampania wyborcza. A ci ludzie są kompromitujący. Znaczy nacjonalistka i komuch. Grubo. No komuch, no tego nawet Piotrowicz nie kwestionuje, że był nie tylko członkiem, ale i funkcyjnym PZPR-u. To w takim razie, co takiego się stało w Prawie i Sprawiedliwości, że od kilku dni słyszę, że nie można mówić, Czy można mówić że to człowiek który był sam tego systemu ale to dobry człowiek i generalnie należy włączyć do który się wysłał Jest do Prezesowi jest dobrym AKO Który nie słucha prezesa jest złym Jaka jest u nich Czyj to poprawię sprawiedliwości trzeba będzie robić kolejną te komunizm No na pewno trzeba będzie Naprawiać Instytut Pospolity kolejne Które oni