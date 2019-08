Radny ukradł kwiatki w Nadarzynie. Wójt przeprasza za swojego kandydata

Radny Tomasz Siwa z Nadarzyna ukradł kwiatki sprzed jednej z burgerowni w tym mieście. Przeprosił za swój czyn, odkupił rośliny. Za radnego tłumaczył się także wójt. Przeprosił restaurację i zapowiedział konsekwencje dla radnego.

"Podkopał swoją reputację"

"Kradzież to rzecz karygodna bez względu na to czy mówimy o kwiatkach, pieniądzach czy samochodzie. Jeśli sprawa zostanie wszczęta, to prawomocny wyrok sądu zadecyduje, czy i kto odpowiada za to, co widzimy na filmiku. Trzeba działać zgodnie z prawem" - napisał wójt.