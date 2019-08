Wybory parlamentarne 2019. Krzysztof Brejza: Dziękuję Jarosławowi Kaczyńskiemu za doping

- Zdaję sobie sprawę, czym to jest szyte i jaki jest cel. Nie dam się złamać i jeżeli mogę coś powiedzieć Jarosławowi Kaczyńskiemu: dziękuję za doping, bo z mojej strony aktywności będzie więcej - skomentował Krzysztof Brejza aferę w ratuszu inowrocławskim.

To komentarz do wystawienia przez KO do Senatu Kazimierza Ujazdowskiego w okręgu nr 44, który obejmuje m.in. Śródmieście, Białołękę i Żoliborz. W odpowiedzi na to Obywatele RP wystawili własną kandydaturę - Pawła Kasprzaka, lidera ruchu.