Radny PiS zatrzymany za przemoc domową. Jest reakcja Jarosława Kaczyńskiego

Szef klubu Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Dolnośląskim Jacek Baczyński trafił we wtorek do policyjnej izby zatrzymań. Zatrzymano go w związku z przemocą domową. Prezes PiS Jarosław Kaczyński już zawiesił go w prawach członka PiS.

Źródło: PAP