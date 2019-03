Radny Kacper Płażyński zarejestrował się jako bezrobotny. "Robię to samo, co każdy"

- Można być miliarderem i złożyć wniosek o dotację na założenie działalności gospodarczej - powiedział w środę Kacper Płażyński. Tak tłumaczy się z tego, że zarejestrował się jako bezrobotny i dostał środki unijne na założenie kancelarii prawnej.

Tymczasem z jego oświadczenia majątkowego wynika, że miesięcznie pobiera 2,6 tys. zł diety jako radny. Zadeklarował też pod koniec ubiegłego roku, że ma ok. 70 tys. zł oszczędności, jest właścicielem mieszkania wartego pół miliona zł oraz ma udziały w dwóch nieruchomościach, warte 333 tys. zł. W sumie jego majątek to ok. 900 tys. zł.