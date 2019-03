Rzeczniczka prezydent Gdańska odchodzi z ratusza. "To była moja decyzja"

Magdalena Skorupka-Kaczmarek, która przez ostatnie dwa lata była rzeczniczką prasową Pawła Adamowicza, a potem Aleksandry Dulkiewicz, rezygnuje ze stanowiska. - To moja przemyślana decyzja - powiedziała Wirtualnej Polsce rzeczniczka ratusza.

"Kochani, w życiu zawsze przychodzi czas zmiany. W moim życiu zawodowym nadszedł on dziś. Dziękuję wam za wszystko, szczególnie zaś za ostatnie kilka tygodni, które najpierw w żałobie, bólu, a potem nadziei przeżywaliśmy wspólnie. Trzymam kciuki za nową prezydent Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz i cały team. Starałam się ją wspierać w tym szczególnym czasie, ale teraz nadeszła pora, by stanowisko rzecznika prezydenta Gdańska przejął ode mnie ktoś inny. A ja pędzę dalej. Kto mnie zna wie, że trudno mnie zatrzymać" - napisała na Facebooku Magdalena Skorupka-Kaczmarek.

Jak powiedziała w rozmowie z Wirtualną Polską, to jej przemyślana decyzja. - Zakończył się pewien etap. Nowy prezydent powinien mieć nowego rzecznika - powiedziała nam Magdalena Skorupka-Kaczmarek. - Starałam się przeprowadzić panią prezydent i ratusz przez ten trudny przedwyborczy czas. To byłoby nieuczciwe, gdybym ją wtedy zostawiła. Teraz czas na nowe otwarcie - dodała.

Magdalena Skorupka Kaczmarek będzie pracowała w urzędzie do końca tego tygodnia, potem wykorzysta zaległy urlop. Nie wiadomo, kto ją zastąpi. Jak zdradziła nam, nie ma jeszcze nowych planów zawodowych, ale jest pełna optymizmu co do przyszłości.