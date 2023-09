Racibórz w Opolszczyźnie? Kandydat Trzeciej Drogi chce referendum

To już było i oby wróciło

Kandydat do sejmu przypomniał, że zamysł przyłączenia Raciborza do Opolszczyzny przewijał się w czasie już w czasie dyskusji nad kształtem reformy administracyjnej z 1999 roku, w wyniku której zmniejszono liczbę województw z 49 do 16. Dlatego też ma nadzieję, że temat powróci po październikowych wyborach parlamentarnych.