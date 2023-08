Wybory 2023. Listy wyborcze do Senatu. Trzecia Droga

W niedzielę 15 października odbędą się w Polsce wybory do Sejmu i Senatu. Głosowanie do Izby wyższej parlamentu będzie odbywać się w stu jednomandatowych okręgach. Kogo w wyborach do Senatu wystawi Komitet Wyborczy Trzecia Droga PSL-Polska 2050? Jak zapowiedzieli jego liderzy, koalicja jest drugim co do wielkości komitetem w ramach Paktu senackiego.