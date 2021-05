Racibórz. Śmierć policjanta. Ofiarą napastnika miał być ktoś inny?

Śledztwo w tej sprawie prowadzi na razie Prokuratura Rejonowa w Raciborzu pod nadzorem gliwickiej prokuratury okręgowej. Przypomnijmy, do tragicznego wydarzenia doszło we wtorek ok. godz. 8. Kilka chwil wcześniej miejscowi policjanci otrzymali dwa zgłoszenia. Pierwsze dotyczyło mężczyzny, który na pobliskiej stacji benzynowej wsiadł do samochodu Renault Scenic, prawdopodobnie pod wpływem alkoholu lub narkotyków.