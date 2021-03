Pytania o Daniela Obajtka. Roman Giertych wskazał, kto zyskał na kłopotach szefa Orlenu

Daniel Obajtek od dłuższego, szef PKN Orlen od dłuższego czasu tłumaczy z kontrowersji wokół swojego majątku, które ujawniły media. Roman Giertych, gość programu "Newsroom" WP pytany był jednak o to, czy ktoś z kręgów rządowych mógł skorzystać na aferze wokół szefa Orlenu. – Mówiło się o tym, że pan Obajtek ma zastąpić pana premiera Morawieckiego. W związku z tym, jeżeli gdzieś by szukać jakiś źródeł – bo wiadomą kwestią jest, że jedno to zainteresowanie dziennikarzy, a drugie to pewny wyciek informacji, który tu nastąpił. To jest akt prokuratorski, ktoś to zrobił – stwierdził Giertych. – Czy zrobił to pan premier Morawiecki? Tego nie wiem. Ale na pewno na tym zyskał, bo już nie mówi się o panu Obajtku jako o potencjalnym jego zastępcy – skwitował.

Rozwiń