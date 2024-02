Pył saharyjski nad Polską? Eksperci wskazują, że jest szansa

Pył znad Sahary w Polsce. Eksperci prognozują

Jak wskazuje prognoza numeryczna rozprzestrzeniania się pyłu znad Sahary, opracowana przez Regionalne Centrum ds. pyłu (WMO w Barcelonie), od 15 lutego do Europy docierają cząsteczki pyłu. Ze względu na suchą i ciepłą pogodę oraz wędrówkę mas powietrza, już wkrótce może on dotrzeć również do Polski.