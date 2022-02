Putin zajmie Kijów? Generał o celu Kremla na Ukrainie

- Putin może chcieć zająć Kijów w sensie dokonania przewrotu w Kijowie i z całą pewnością to jest jego długofalowy cel. Niezależnie od tego czy próba jego realizacji nastąpi teraz, czy za ileś miesięcy, czy lat. To jest strategiczny cel Rosji wobec Ukrainy - mówił w programie "Newsroom" WP generał Bogusław Pacek z Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Według niego, Kreml chce, by w Kijowie władze przejęli prorosyjscy politycy, którzy zawrócą Ukrainę "z prozachodniej drogi", zrezygnuje z ubiegania się o członkostwo w NATO oraz zdemilitaryzują ten kraj. - To jest tak naprawdę likwidacja Ukrainy jako państwa - ocenił gen. Pacek. - Rosja rozzuchwaliła separatystów, a swoją obecnością zapewnia im bezpieczeństwo i utrwala ich bezprawne działania - oświadczył gość WP.