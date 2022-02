Putin wzywa ukraińską armię do obalenia rządu. Haniebne słowa o "bandzie narkomanów i neonazistów"

O komentarz do jego słów poprosiliśmy prof. Daniela Boćkowskiego, kierownika Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego Uniwersytetu w Białymstoku. - To jest styl Putina, on lubi przemówienia, w których może sobie popłynąć i powiedzieć to, co sam czuje. To było jasne pokazanie, że Rosja jest wielkim graczem, Putin jest wielkim graczem. Tam była masa dezinformacji - tłumaczył ekspert w programie "Newsroom" WP, zaznaczając, że przedstawiony przez Putina świat był "kompletnie fikcyjny".