Putin wypowiedział wojnę przez chorobę? Rosyjski naukowiec zdradza

Jeden z najbardziej znanych politologów w Rosji stwierdził, że pogłoski o "tajemniczej chorobie Putina" należy traktować poważnie. W rozmowie z Dmitrijem Gordonem na platformie YouTube powiedział, że "stan fizyczny i psychiczny Putina jest bardzo zły". Dodał, że współczesna medycyna jest na tyle rozwinięta, że pozwala to "dobrze ukryć chorobę". - Współczesna terapia schorzeń nowotworowych ma taką jakość, że można pracować dosłownie do swoich ostatnich godzin - ocenił Walery Sołowiej. Uważa, że słowa dyrektora CIA, który publicznie stwierdził, iż Putin "wygląda zbyt zdrowo" i USA nic nie wiedzą o jego poważnych rzekomo schorzeniach, to blef.