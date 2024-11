Putin wykorzysta "bezkrólewie" w USA? Wojskowy: zrobił to skutecznie

Ukraina jeszcze przed wyborami w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno naciskała na administracje Joe Bidena ws. zgody na użycie broni dalekiego zasięgu w cele Rosji. Jednak przełomu nie było, a w najbliższym czasie dojdzie do zmiany na fotelu prezydenckim. Prowadzący specjalny program WP "Ameryka Wybiera" Patrycjusz Wyżga zapytał, czy Władimir Putin na froncie wykorzysta to "bezkrólewie". - Władimir Putin w ostatnich tygodniach robił wszystko, by Amerykanie nie wyrazili zgody na pociski dalekiego zasięgu, a było blisko. Taka decyzja już w zawieszeniu pojawiała się wcześniej i myślę, że zrobił to skutecznie, bo pociski nie zostały przekazane - powiedział gen. prof. Bogusław Pacek. Podkreślił, że tak naprawdę istotną kwestią są Chiny. - Dzisiaj nie jest istotne, co się stanie w 2025 roku w Ukrainie, w Rosji, bo świat bardzo mocno patrzy na to co się stanie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami - wyjaśnił gen. Pacek.