Putin wprost o broni jądrowej. "Ten atak spotka się z odwetem"

Władimir Putin w specjalnym orędziu zapowiedział szereg ruchów, które wykona w najbliższym czasie Rosja. Oprócz mobilizacji i referendów na okupowanych terenach, po raz kolejny podkreślał siłę rosyjskiej broni jądrowej. Jednocześnie zastrzegał, że - tu cytat - "nie blefuję". O te słowa Putina pytaliśmy gen. Waldemara Skrzypczaka, który był gościem w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. - Putin tak długo będzie tak mówił dopóki mu będzie pozwalał na to Zachód. Putin musi rozumieć, że w takim wypadku może spodziewać się odwetu. Nie wierzę, że Putin jest przekonany, że użycie broni jądrowej będzie na korzyść Rosji. Świat będzie wówczas zdeterminowany, żeby go rozbić, pokonać Rosję. Jestem przekonany, że Putin to wie. On wie, że my strasznie boimy się broni jądrowej, dlatego w retoryce jego i Miedwiediewa ten element mocno pobrzmiewa.