Putin użyje broni jądrowej? Oto co myślą Polacy

Rosja o broni jądrowej

W ostatnim czasie o broni jądrowej posiadanej przez Rosję Władimir Putin mówił podczas swojego orędzia do narodu. Wtedy dyktator stwierdził, że to "Zachód przekroczył każdą linię". - NATO prowadzi rekonesans w całej południowej Rosji. Otwarcie mówią, że Rosja musi zostać pokonana na polu bitwy. W grę wchodzi również szantaż nuklearny. Tym, którzy wypowiadają takie słowa, przypominam, że nasz kraj też ma takie możliwości. Używamy wszelkich środków, aby chronić naszych ludzi. To nie blef. Nasza suwerenność i wolność zostaną zabezpieczone wszelkimi dostępnymi środkami - powiedział rosyjski przywódca.