Putin stanie przed specjalnym trybunałem? Jest pomysł na osądzenie zbrodniarzy z Kremla

Choć wojna jeszcze trwa, to kraje bałtyckie już myślą, co po jej zakończeniu stanie się z osobami odpowiedzialnymi za rozlew krwi w Ukrainie. Szefowie dyplomacji trzech państw - Estonii, Litwy i Łotwy - wezwali do ustanowienia specjalnego trybunału, który miałby w przyszłości zająć się osądzeniem zbrodniarzy z Kremla z Władimirem Putinem na czele.