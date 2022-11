Putin skłamał. Kreml próbuje to ukryć

Według Instytutu Badań nad Wojną (ISW), wbrew twierdzeniom prezydenta Rosji Władimira Putina, mobilizacja nie stworzyła możliwości realizacji jego celów militarnych w Ukrainie. Według instytutu rosyjski prezydent prawdopodobnie stwarza warunki do dalszej tajnej mobilizacji, co właśnie udowadnia, że częściowa mobilizacja nie stworzyła wystarczających sił do osiągnięcia celów militarnych w Ukrainie.