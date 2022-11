Blokada informacyjna trwa. Zełenski ujawnia część wieści z frontu [RELACJA NA ŻYWO]

Parlament Bułgarii upoważnił w piątek rząd do podpisania umowy na zakup kolejnych ośmiu amerykańskich myśliwców F-16 Block 70. Samoloty mają być dostarczone w 2027 roku.

Przeciw tej decyzji głosowali przedstawicieli lewicy i populistycznego, rusofilskiego ugrupowania Wazrażdane.

Umowa ma być podpisana do 15 grudnia. Do tego dnia ważne są zaproponowane przez koncern Lockhhed Martin preferencyjne warunki transakcji. To drugą umowa na zakup myśliwców F-16 Block 70 zawierana przez Bułgarię; pierwszą podpisano w 2019 roku.

Nabycie kolejnych F-16 umożliwi Bułgarii stworzenie własnej eskadry myśliwców, co umożliwi krajowi ochronę przestrzeni powietrznej własnymi siłami oraz samodzielnego pełnienia misji NATO Air Policing, tj. ochronę integralności suwerennej przestrzeni powietrznej państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.