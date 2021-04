Putin sieje niepokój. Komorowski był surowy dla Dudy

Gościem programu "Newsroom WP" w poniedziałek był Bronisław Komorowski. Były prezydent odniósł się do kwestii narastających konfliktów pomiędzy państwami UE a Rosją. - Masowe wydalanie dyplomatów rzadko się zdarza. Świadczy to o głębokim kryzysie. Poszczególne kraje różnią się w determinacji, ale Unia Europejska i Stany Zjednoczone pokazały twardą postawę - oceniła była głowa państwa. - Obecny prezydent i rząd powinni robić to, co Polska robiła przez lata. Polska, silnie zakorzeniając się w świecie zachodnim, starała się wpływać na świat zachodni jako całość, także w relacjach z Rosją. I nam się to udawało - stwierdził Bronisław Komorowski. Gość Agnieszki Kopacz skomentował też obecną postawę Andrzeja Dudy. - W ustach polskiego prezydenta takie pogodzenie się z tym, że Rosja jest mocarstwem, brzmi trochę niepokojąco. Rolą Polski nie jest podkreślanie siły tegoż sąsiada. (...) Głowa państwa polskiego powinna raczej mówić, jak powstrzymać takie niezdrowe zapędy Rosji - ocenił polityk.

