Putin przed decyzją. Trzy opcje na stole

Kolejne przegrane na froncie zmuszają Moskwę do zmiany wojskowej działalności Jak wskazywał w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski gen. Stanisław Koziej, na Kremlu obecnie "się gotuje" i trwa wybieranie scenariusza na najbliższe tygodnie. - Mamy kontynuację wojny totalnej. W tej chwili Moskwa jest w fazie zastanowienia. Na Kremlu powoli się przekonują, że formuła operacji specjalnej się wyczerpuje. Moskwa stoi przed dylematem decyzyjnym. Teraz chodzi, co powiedzieć swoim obywatelom, żeby mieć większą swobodę. A to Putin coś wspomniał o negocjacjach, a to próby samomobilizacji, bo brakuje wojska na froncie. Po stronie rosyjskiej się gotuje, zobaczymy co wyjdzie z tej zupy. Są trzy możliwości.

