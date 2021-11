Putin poprosił UE o pomoc. Chodzi o Polskę

Władimir Putin odbył rozmowę telefoniczną z przewodniczącym Rady Europejskiej. Prezydent Rosji zwrócił się do Charlesa Michela o interwencję w sprawie Polski. Putin chce, by Unia Europejska wpłynęła na rząd w Warszawie, by ten nie podejmował kroków, "które mogą prowadzić do eskalacji napięć na granicy polsko-białoruskiej".