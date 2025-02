Putin oskarża Zachód. "Ukraina otrzymuje dane"

Putin tłumaczył też, czemu tak strategiczny obiekt nie był chroniony. - To miejsce nie miało i do tej pory nie ma środków obrony powietrznej, rosyjskich systemów obrony powietrznej. Jasne jest, dlaczego założyliśmy, że nie może być celem ataku. To, ściśle rzecz biorąc, nie jest obiekt rosyjski, to jest międzynarodowy obiekt infrastruktury energetycznej - mówił.