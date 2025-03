Putin o planach Trumpa wobec Grenlandii. "Historyczne korzenie"

- Mamy do czynienia z wieloma ludźmi z Grenlandii, którzy chcieliby, aby coś się wydarzyło w kwestii ich właściwej ochrony i właściwej opieki. Oni dzwonią do nas. My nie dzwonimy do nich. Zostaliśmy tam zaproszeni - przekonywał Trump, odpowiadając na pytania dziennikarzy podczas niedawnego posiedzenia gabinetu.