"Putin nie zadowoli się tylko nami". Jasny głos z Ukrainy

Wszystko może się zdarzyć. My znamy już te chwile, nawet najstraszniejsze. Towarzyszą nam od ośmiu lat. Na początku to było szokiem, kiedy dochodziły do nas wieści o pierwszych ofiarach wojennych w 2014 roku, kiedy przywozili tych młodych chłopców do nas, do Tarnopola, i oddawali im cześć jako bohaterom poległym na wschodzie, to było wstrząsające. To nadal bardzo boli i szokuje, ale jest codziennością. Na uczelni, na której pracuję, straciliśmy wielu absolwentów. Znałem wielu poległych na wojnie. Tam walka toczy się nadal. Wciąż tracimy ludzi. I na ulicach Tarnopola nie odczuwamy, że coś się strasznego dzieje, życie toczy się normalnie.