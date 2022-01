Chorwacki prezydent ramię w ramię z Putinem. Zagroził wyjściem z NATO

Prezydent Chorwacji zapowiedział wystąpienie swojego kraju z NATO w przypadku wybuchu wojny na Ukrainie. "NATO zwiększa swoją obecność, my nie mamy z tym nic wspólnego i nie będziemy mieć nic wspólnego. Jeśli dojdzie do eskalacji, wycofamy się do ostatniego chorwackiego żołnierza" - powiedział Milanović we wtorek po wizycie w fabryce w Zagrzebiu.