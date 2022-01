Szef ukraińskiej dyplomacji: Nie zaakceptujemy ustępstw wobec Rosji

Kułeba nie ma jednak wątpliwości co do postawy amerykanów. - Po pierwsze, prezydent Biden jest osobiście zaangażowany w sprawy Ukrainy. On zna ten kraj i nie chce, aby Rosja go zniszczyła - powiedział minister. Polityk zapewnił, że również amerykańscy dyplomaci również zapewniają o amerykańskim zaangażowaniu, zapewniają przy okazji, że ewentualne rosyjskie działania spotkają się z bardzo ostrą reakcja Stanów Zjednoczonych.