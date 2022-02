"Putin nadal prowadzi swoją grę". Były ambasador RP w Kijowie nie ma wątpliwości

- Putin nadal prowadzi swoją grę. Najwyraźniej Emanuel Macron dał się na to namówić. Skoro rosyjskiemu prezydentowi nie udało się uzyskać zgody na zablokowanie wejścia Ukrainy do NATO, to stara się teraz ugrać, ile się da. Tyle że Ukraina nie została sama. Ma realne wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Polski i krajów bałtyckich. To dość potężna siła polityczna. Zarówno Niemcy, jak i Francja, które są członkami NATO, muszą się liczyć z decyzjami i ustaleniami, które zapadają bez ich udziału. I gdyby doszło do konfliktu, będą współdziałać razem z Zachodem. Efektem odwrotnym do zamierzeń Putina jest to, że Finlandia i Szwecja – jeszcze nie na 100 procent – ale już bardzo poważnie rozważają członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim. Na pewno nie o to chodziło rosyjskiemu przywódcy - mówi Wirtualnej Polsce Jan Piekło.