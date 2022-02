Pentagon ujawnił tajny plan Putina. "Taki scenariusz jest możliwy"

- Różnie się ocenia liczbę oligarchów, która stoi za Putinem. Powiedzmy, że jest ich od 100 do 200. Trudno powiedzieć, zapewne Amerykanie wiedzą, ilu dokładnie ich jest. To oni będą pierwszymi beneficjentami decyzji Putina ws. ewentualnego konfliktu. To będzie dotyczyło ich dzieci, ich interesów i ich samych. Brytyjczycy już zapowiedzieli koniec z nauką dzieci oligarchów w Wielkiej Brytanii, koniec z wyjazdami na wakacje na Lazurowe Wybrzeże, koniec z dostępem do kont w szwajcarskich bankach. W przypadku konfliktu oni stracą wszystko. Pytanie więc, czy Putin się do tego posunie. A jak posunie, co go czeka z ich strony? - pyta Faliński.