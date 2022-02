Pentagon: Rosja planuje inscenizację ataku na Ukrainę

Doniesienia o próbie obalenia ukraińskiego prezydenta

Czwartkowe doniesienia przedstawicieli amerykańskiego rządu to ostatnie z serii wysuwanych przez USA i Wielką Brytanię ostrzeżeń o tym, że Rosja planuje prowokację, by uzyskać fałszywy pretekst do rozpoczęcia wojny z Ukrainą - pisze agencja AP.