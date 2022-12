Putin ma nowy cel. Mówi o zjednoczeniu Rosji

- Cóż, nie sądzę, żeby to było takie niebezpieczne. Myślę, że działamy w dobrym kierunku, chronimy nasze interesy narodowe, interesy naszych obywateli, naszych ludzi. I po prostu nie mamy innego wyjścia, jak tylko chronić naszych obywateli. Ale jesteśmy gotowi negocjować ze wszystkimi uczestnikami tego procesu pewne możliwe do zaakceptowania wyniki - to nie my odmawiamy negocjacji, ale oni – powiedział rosyjski dyktator w rozmowie z Pawłem Zarubinem w programie "Moskwa. Kreml. Putin", dziennikarz opublikował materiały w swoich mediach społecznościowych.