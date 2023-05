Putin ma kłopoty. Budanow wieszczy rozłam na Kremlu

W długiej i wielowątkowej rozmowie z blogerem Serhijem Iwanowem, opublikowanej we wtorek na ISLND TV - islandzkim kanale na YouTubie - szef wywiadu Ukrainy zapowiedział, że wkrótce może dojść do do znaczących i rozstrzygających dla jego kraju i międzynarodowej społeczności wydarzeń. Przyznał, że Władimir Putin jest "uzasadnionym celem" dla ukraińskich służb specjalnych, jednak teraz Ukraina nie podejmuje prób fizycznej eliminacji dyktatora.