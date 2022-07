"Putin kpi sobie w żywe oczy". Niemiecka prasa o rosyjskim ataku rakietowym na Odessę

"Frankfurter Allgemeine Zeitung" podkreśla: "Rosja od wielu lat według własnego uznania traktuje przestrzeganie umów. Mimo to próby nakłonienia Moskwy do podpisania zobowiązujących ją do czegoś umów nie są całkowicie bezsensowne. Widać to również na obecnym przykładzie: bez porozumienia ze Stambułu nie byłoby żadnych szans na to, by Ukraina mogła w tym roku eksportować zboże przez Morze Czarne. Gdyby Moskwa całkowicie zablokowała realizację tego porozumienia, oszukałaby także mediatorów – Turcję i ONZ, których może kiedyś potrzebować w innych sprawach. Moskwa nadal będzie jednak próbowała utrudniać eksport ukraińskiego zboża. Zachód nie może zatem wpaść w pułapkę w postaci wzywania obu stron do współpracy przy pomocy starannie wyważonych sformułowań".